◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(13日、ZOZOマリン)2回までに「10-0」としていたDeNA。4回表には蝦名達夫選手が満塁ホームランを放つなどで「15-0」としました。4回のマウンドに迎えたのはロッテの3番手・廣畑敦也投手。2本のヒットと死球で1アウト満塁の好機をつかむと、石上泰輝選手の犠牲フライで1点を追加します。さらに小田康一郎選手が四球を選んだことで再び満塁をつくると、ここで打席に向かった蝦名選手が満塁ホーム