サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１２日、テネシー州ナッシュビル近郊で、２日後の初戦・オランダ戦（１４日、日本時間１５日）に向けて、雨が降りしきる中、体を動かした。大半を非公開として調整を行い、公開された冒頭の練習ではＤＦ長友佑都が「よっしゃいこーぜ！」と盛り上げた。現地には人気芸人も駆け付けるようだ。千鳥・ノブは「ワールドカップ！オランダ戦！応援行ってきますー！」と、空港で飛行機