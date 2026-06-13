「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡ・勝又温史外野手が二回、プロ初本塁打となる中越え３ランを放った。６点リードの二回１死一、二塁、バックスクリーン右へ豪快な一撃。勝又は「夢みたいです！この後も最後まで気を抜かずに全力で行きます！」と満面の笑みでコメントした。２０１８年度ドラフト４位で日大鶴ケ丘（東京）から投手として入団するも、２１年オフに戦力外通告を受け育成契約