大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が13日、自身のアメブロを更新。豪華な朝食メニューを公開した。【映像】山田花子、“息子たちが意外な反応”晩ごはんの新メニュー公開「朝からすみません」と題して更新したブログで、花田は「今日の朝食です！」と切り出し、「鰻丼」の写真を披露。花田は「ちょっと焦げたみたいですが」とお茶目に明かした。さらに食卓には、サラダ、中華くらげ、きのこスープ、牛肉の佃煮、そ