相模原市の河川敷で17歳の女子高校生が殺害された事件で、元交際相手の19歳の男が「カッとなって首を絞めた」という趣旨の話をしていることが分かりました。【映像】事件現場付近の様子相模原市南区の19歳の男は10日、17歳の女子高校生の首を圧迫するなどして殺害した疑いで逮捕され、きのう送検されました。その後の捜査関係者への取材で、男が「カッとなって首を絞めた」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりまし