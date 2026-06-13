第１０８回全国高等学校野球選手権神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。５季連続優勝中の横浜は綾瀬西−湘南工大付の勝者と対戦。３季連続の甲子園出場を目指して小野舜友主将（３年）は「センバツで負けてから悔しい思いをしてここまでやってきた。甲子園に行って勝つことによってその悔しさを晴らすことができると思うので、まずは神奈川県大会を勝ちきって甲子園に戻りたい」と意気込んだ。注目す