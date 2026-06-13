テレビ東京の中根舞美アナウンサー（26）が13日までに自身のインスタグラムを更新。親友の結婚式での写真を公開した。「批評でも話した親友の結婚式の司会について司会を務め終えた私にプチ悲劇が起こります。『勝手にテレ東批評』見逃しでぜひ」と、自身が出演するテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）をアピール。「式場の方が私まで綺麗に写真に収めてくださいました」とつづり、ダ