日本女子代表のDF北川ひかるが公開したショットに反響が寄せられている。イングランド女子リーグのエバートンウィメンでプレーする北川は６月12日、自身のインスタグラムを更新。「memories オフも充実させていきたいと思います」と綴り、記憶や思い出を振り返る複数枚の写真を公開した。 投稿では、なでしこジャパンのチームメイトたちと代表のトレーニングウェア姿で笑顔を見せるショットをはじめ、私服でリラックス