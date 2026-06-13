住職の男性の乗用車に石を投げつけリアガラスを破損させたとして山口県美祢市の男が器物損壊の疑いで逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは美祢市に住む無職の男（20）です。警察によりますと男は13日午前10時半ごろ、美祢市美東町の自宅付近に駐車していた萩市の住職の男性（69）の乗用車のリアガラスに石を投げつけ損壊させた疑いが持たれています。被害者の親族から通報があり、かけつけた警察官が現行犯逮捕しました