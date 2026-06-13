◇MLB ブリュワーズ 6-0 フィリーズ(日本時間13日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が15奪三振で1安打完封勝利。100球未満での完封“マダックス”を達成し、最速104.5マイル(約168.2キロ)をマークするなど驚きの快投を見せました。“怪物右腕”は初回、先頭のカイル・シュワバー選手を104.5マイルの直球で三振に切ると、3者連続三振を奪う絶好のスタート。その後3回までに8つの