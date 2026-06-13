お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）が12日放送TBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。元カノとの2ショット写真を披露され焦る場面があった。この日はいとこ同士の漫才師「なすなかにし」が登場。同じくいとこのみくさんが番組の取材を受け、中西の秘蔵写真を提供したという。突然の元カノ写真公開に「え？！」と驚がくし「アカンやろ！これ元カノやないかい！いや元カノ！」とツッコミ。若かりし頃の