ダンスグループ、アバンギャルディが13日、京都市の京都劇場で行われた伝統の和装と最新の洋装の融合をはかるファッションショー「第32回ファッションカンタータfrom KYOTO」に登場した。アバンギャルディはオープニングでY’sの衣装、エンディングで浴衣を着用して、ダンスパフォーマンスを披露した。イベント終了後、naganoとsono、kohanaが報道陣の取材に応じ、「歴史あるステージでパフォーマンスさせていただき光栄です。普段