福岡県などが保護に取り組んでいる水生昆虫「コバンムシ」福岡県福津市に貴重な水生昆虫「コバンムシ」が生息している。体長約1センチで鮮やかな緑色の体を持ち、研究者は「日本の失われつつある湿地帯環境を代表する生物の一つ」と語る。県は水族館や長崎大と協定を結び、産学官が連携して人工繁殖や生息地の保護に取り組んでいる。コバンムシは肉食で沼や池に生息する。生息地の減少やアメリカザリガニやコイなど外来種の影