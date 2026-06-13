◇交流戦楽天―広島（2026年6月13日楽天モバイル最強パーク）楽天の黒川史陽内野手（25）が13日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」で広島戦に小児がんと闘う子どもたちと家族計30人を広島戦に招待。試合前に記念撮影などで交流し、サインボールをプレゼントした。小学6年時の担任の先生の子どもが小児がんで亡くなっており、当時からプロ野球選手なった際にはこのような活動をしていくことが夢だった。一昨年には小