「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）女子１５００メートル予選が行われ、７連覇を狙う日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝は４分６秒４３の予選２組１位、全体トップで決勝進出を決めた。同記録は日本選手権予選歴代最高記録。すでに突破しているアジア大会派遣設定記録の４分７秒６８も上回った。前日の５０００メートル決勝ではゴール目前で山本有真に交わされて２位。史上初の５連覇を目