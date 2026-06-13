シンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が13日、公式サイトを更新し、同日予定されていた新潟公演の延期を発表した。「『ナオト・インティライミLIVE TOUR 2026』6月13日(土)新潟公演延期のお知らせ」と題し、「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました」と