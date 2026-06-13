アメリカのトランプ大統領は12日、南方軍がベネズエラの犯罪組織「トレン・デ・アラグア」のリーダーを殺害したと発表しました。トランプ大統領がSNSで公開した映像では緑色の大きな屋根の建物が攻撃を受け、大破する様子が映し出されています。トランプ氏はSNSで、アメリカ南方軍が攻撃を実施し、犯罪組織「トレン・デ・アラグア」のリーダーを殺害したと明らかにしました。トランプ氏はまた、「ベネズエラの友人と緊密に連携した