MBSテレビの松川浩子アナウンサー（49）が13日、京都市の京都劇場で行われたファッションショー「第32回ファッションカンタータfrom KYOTO」の司会を務めた。京都が誇る日本の古き良き伝統である上品でみやびやかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、京都から広く情報発信することをコンセプトとしたファッションショー。今年は「Desire−欲望−」をテーマに自らの変化を求めながら、新たな世界