◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・高橋遥人投手が、アクシデントに見舞われた。初回１死、山中のはじき返した打球が高橋の体に直撃して前に転がった。体勢を崩しながらも、一塁へ送球して投ゴロに仕留めた。その直後、右手の平を気にする様子を見せると、安藤投手コーチが駆け寄った。一度ベンチに引き揚げたが、治療を終えるとすぐにグラウンドへ戻った。１点の援護