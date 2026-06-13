俳優の小澤征悦がＭＣとして１３日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。この日の番組冒頭で映画、バラエティー番組、ＣＭと活躍した玉緒さんの足跡を振り返ると「僕も実は作品でご一緒させてもらったことはないんですけど、芝居をさせ