卓球女子で五輪２大会連続メダルの福原愛さんが１３日、関西テレビのトークバラエティー番組「おかべろ」（土曜・後２時２８分）で３年ぶりとなる地上波番組出演を果たした。ナインティナインの岡村隆史が、とある飲食店の常連客として店に訪れた有名人に質問していく“シチュエーショントークバラエティー”。店主のＮＯＮＳＴＹＬＥ・石田明とともに、有名人からここだけの話を聞き出す番組となっている。福原さんは昨年