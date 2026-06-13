◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手の一打で先制した。初回２死、森下が左翼線を破る二塁打。チャンスで集中し、ジェリーから中越えへ二塁打を放った。主砲は６試合ぶりとなる適時打。４連敗中のチームが好スタートした。