◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島が追加点を挙げた。１点リードの５回２死から坂倉が左翼線へ二塁打、続くモンテロが中越えの適時二塁打を放った。前夜は３回に先制も追加点を奪えず、逆転負けを喫した。今季の交流戦ビジターは７戦全敗。２５年６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来、ちょうど１年ぶりの交流戦ビジターでの白星へリードを広げた。