【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃（せがわ・ひなの）が6月11日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズTシャツを使ったスタイリングを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」5回参加美女「肌見せのバランスが絶妙」肩出しオーバーサイズTシャツコーデ◆瀬川陽菜乃、肩出しオーバーサイズTシャツコー