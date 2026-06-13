朝晩と日中の寒暖差が大きい日や、季節の変わり目に疲れやすさや眠けを感じることはありませんか？こうした不調は、天気痛のなかでも「気温差タイプ」の特徴のひとつ。大きな気温差は自律神経に負担をかけ、心身の不調につながることがあります。今回は、「気温差タイプ」の人におすすめのセルフケアを、天気痛研究の第一人者として知られる佐藤純先生に教えていただきました。気分の落ち込み・疲労感・冷え・眠けが出やすい「気