【モデルプレス＝2026/06/13】元AKB48で現在は起業家の島田晴香が6月11日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。【写真】元AKB48メンバー「セクシーで大人っぽい」美肩ライン際立つ大胆オフショル姿◆島田晴香、美肩ライン輝くオフショル姿披露島田は「お久しぶり 生きてます」と近況を報告するとともに「強風で髪の毛ボサボサだけど」と記し、ガラス張りの建物を背に撮影した写真を投稿。ネックラインが