13日15時20分、北海道上川地方の旭川市に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。北海道に「レベル4土砂災害危険警報」13日15時20分、北海道上川地方の旭川市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所からは全員避難してください。