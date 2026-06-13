１２日、第３３回「中国経済円卓会議」で意見を交わすゲストら。（北京＝新華社記者／陳益宸）【新華社北京6月13日】新華社は12日、討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第33回）を配信し、8日に着工した三峡水運新ルートを巡り、政府関係者や専門家らが意義や将来像について議論した。同ルートは第15次5カ年規画（2026〜30年）期間中に着手した最初の国家重要プロジェクトで、三峡ダムに続き、長江本流での水利と水運、生態