お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演し、新婚生活について語った。今年1月に結婚と第1子誕生を公表した。MC明石家さんまからもご祝儀をもらったといい、「ありがとうございました」と感謝した。さんまは相当に奮発したのか、「ケンコバか…（出費が）痛いな」とぶっちゃけ、「何で会うねやろって」とボヤいた。ケンコバの妻は20歳下だという。