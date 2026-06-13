お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が13日までに更新されたYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演し、飲食店探しで困る質問について語る場面があった。渡部は「一番困るのが“おいしい焼肉屋教えて”っていう質問なんですよ」と切り出すと「よくカウンセリングに例えるんだけど、細かければ細かいほど言ってほしいんだよね」と呼びかける。「場所とか