卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。地上波では3年ぶりのテレビ出演を果たした。同番組は、福原さんが幼少期から共演経験のある「ナインティナイン」岡村隆史と、「NONSTYLE」石田明がMCを務め、ゲストに根掘り葉掘り質問するトークバラエティ。福原は「いろいろとお騒がせしてすみません」と登場した。3年ぶり地上波テレビ出演。関西のバ