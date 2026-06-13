就職、結婚、将来設計など、一般的な価値観から大きく外れた生き方。目的を持たず生きていくのは、究極の自由なのか。無謀なのか。『ABEMA Prime』では、軽バンで全国のパチンコ店を巡る、“旅打ち車上生活者”に密着し、話を聞いた。【映像】「女性は大好き」車上生活者、異性との“生々しい”過ごし方（実際の映像）■軽バンで全国のパチンコ店を巡る48歳・男性全国のパチンコ店を巡り、軽バンで車中泊をしながら自炊もこな