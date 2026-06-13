アメリカのAI新興企業アンソロピックは12日、アメリカ政府の命令を受け、「クロード・ミュトス」などの提供を停止すると発表しました。アンソロピックによりますと、アメリカ政府から12日、AIモデル「クロード・ミュトス5」と同等の性能を持つ「フェイブル5」について、アメリカ国内外を問わず、外国籍の利用者によるアクセスを止めるよう求められたとしています。これを受けてアンソロピックは法令順守のため、すべての顧客につい