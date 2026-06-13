2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むイングランド代表が初戦を前に思わぬトラブルに見舞われた。イギリス『BBC』が現地時間12日に報じたところによると、カンザスシティのトレーニング拠点へ輸送中だったトレーニング用具が盗難被害に遭い、ボールやスパイクなどが持ち去られた可能性があるという。車両が何者かに侵入されたとされている。12日の夜には警察が現場で対応。すでに2人が逮捕されたようだ。トーマス・