“お祭り男”こと元日本代表DF槙野智章氏がMUFGスタジアム(国立競技場)を沸かせた。JリーグオールスターDAZNカップが13日に行われ、藤枝MYFC監督の槙野氏はJ2・J3 EAST-Bの指揮官を担当。1回戦のJ2・J3 EAST-A戦(●0-2)の26分、相手のFW田中パウロ淳一がタッチライン際でドリブルを仕掛けると、テクニカルエリアからピッチに乱入し、体を入れて突破を阻止した。主審はこのプレーに対し、イエローカードを提示。槙野氏は田中