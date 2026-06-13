Jリーグオールスターゲーム『DAZNカップ』が開幕し、J2・J3 EAST-AとJ2・J3 WEST-Bが準決勝に勝ち上がった。準々決勝の第1試合では、5分にEAST-Aはセンターライン付近でDFと入れ替わったFW山田寛人(湘南)がドリブルで独走。GKとの1対1をニアを抜くシュートで制して、先制点を決めた。さらに18分、MF鎌田大夢(仙台)のスルーパスで抜け出したFWディサロ燦シルヴァーノ(山形)が、GK川島永嗣(磐田)との1対1を制して追加点が決ま