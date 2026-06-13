歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）の収録の秘密を明かす場面があった。同番組はこの4月からスタートした人気番組。お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおとのコンビでロケを行っている。オープニングトークで、最近の天候について触れる中、アシスタントの垣