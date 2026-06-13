◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子400メートル予選では、林申雅（筑波大）が44秒98をマークし、1組1位で14日の決勝に進んだ。日本人5人目の44秒台突入となり、同歴代5位の好タイム。「ずっと目指していたのでうれしい」と語った。バックストレートで左足かかとが太腿に当たり、転びそうになるハプニングもあったといい「もう少し自己ベストを更新したい」と決勝へ向けて仕切り直した