タレントの川崎希が12日に自身のアメブロを更新。冷凍食品を使わずに作った弁当を公開した。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「お弁当作り」と切り出し「サラダ油が家になくて、オリーブオイルで揚げたよ」と写真とともに報告。「いいかんじのカリカリに」と満足そうにコメントした。続けて、だし巻き卵も作ったといい「味見したらどれも上手く出来た気がするっ お弁当作りだんだん慣れてきた