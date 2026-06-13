牛肉や豚肉に比べて割安で「家計の味方」とされる鶏肉の価格が高騰している。物価高による節約志向で、鶏肉人気が高まったことで需給が逼迫（ひっぱく）し、５月の鶏もも肉の店頭価格は、過去最高を更新した。鶏肉を使う外食チェーンも値上げに動いており、家計に影を落としている。（経済部相間美菜子）過去最高値農林水産省の「食品価格動向調査」によると、５月の全国の量販店の鶏もも肉１００グラムの平均小売価格は、前