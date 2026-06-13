女優のん（32）が13日、インスタグラムを更新。デビュー20周年とのん10周年のダブルアニバーサリーを記念したプロジェクト始動を発表した。投稿では、カラフルなコラージュ風のアート作品を背景にした写真を公開。アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」の始動について「私の芸能活動は20年前、ティーン誌のモデルから始まりました。のんになってからは、自分自身が社長として全てに責任を持ち、やりた