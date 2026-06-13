公園の遊具に腰かけ、小説「ユリシーズ」を読みふけるマリリン・モンローを捉えた1枚/Eve Arnold Estate/Courtesy National Portrait Gallery（CNN）世界で最も有名な金髪の美女が、遊具の上に腰かけ、本を読みふけっている。スタジオ用のメイクも照明もなく、靴も履いていない。時は1955年、あらわになった彼女の手足からは、夏の日差しのような輝きが放たれている。写真は遊び心に満ちている。彼女は子どもの遊び場で、色鮮やか