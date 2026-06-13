田中泯（81）が13日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。田中は「RIP中村玉緒さん！本当に寂しい」と追悼。続けて「鎌倉物語の撮影中、会うとずっとそばに来てくれ、舞台挨拶でも手を繋いで登壇しましたね。勝新太郎さんにあわせたかったと何度も言われた。おかげで山崎貴組『DESTINY鎌倉ものがたり』の撮影を僕らは楽しく過ごしていました」と振り返