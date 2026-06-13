“キング・オブ・ポップ”誕生を描く『Michael／マイケル』がついに公開された。マイケル・ジャクソン役を演じる実の甥ジャファー・ジャクソンは、叔父役に抜てきされたことを、母親を含めて家族に1年も秘密にしていたそうだ。【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン本作のアメリカ公開に合わせて行われたInterview誌のインタビューで、ジャファーは母のアレハンドラ・ジェネビーブ・オアジアザが撮