◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１５００メートル予選が行われ、日本記録（３分５９秒１９）を持つ田中希実（ニューバランス）は第２組で序盤から独走し、４分６秒４３の全体トップで、順当に１４日の決勝に進出した。５０００メートル決勝ではゴール直前に山本有真（積水化学）に逆転されて２位惜敗。同種目５連覇を逃したが、決して調子は悪くなく、１５００メートル予選では２位に約９秒