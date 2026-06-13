カンテレ「おかべろ」出演卓球女子で五輪4大会連続出場の福原愛さんが13日、カンテレのトークバラエティ番組「おかべろ」に出演。地上波に久々に登場し、プライベートについて明かした。関西ローカルの「おかべろ」に出演した37歳の福原さん。久々登場の地上波で、知られざるプライベートについて語った。再婚した一般男性について、「学生の頃からの知り合い。しんどい時に相談とか乗ってくれました。（結婚の）決め手は話