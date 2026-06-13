４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が、誕生日を祝福される様子をアップし反響を呼んでいる。今月４日に３１歳の誕生日を迎えた玉井は、１３日までにインスタグラムに「配信のときの！」と記し、黒いシースルーの長袖トップスに花柄のワンピースを合わせたコーデで登場。カラーバルーンの飾り付けをバックにバースデーケーキを手に満面の笑顔を見せるショットなどをアップした。「いくつになっても誕