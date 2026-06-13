気象予報士でタレントの穂川果音（ほかわ・かのん）が12日、自身のインスタグラムを更新。くつろぐ姿を公開した。 【写真】おいしそうに飲みますね～ 「この時期の夕方くらいの時間のテラス席大好きーー」とつづり、ノースリーブのファッションで、おいしそうにビールを飲む写真を掲載。「今週もお疲れさまでした」と記した。 満足そうに笑みを浮かべる楽しそうな雰囲気にフォロワ&#