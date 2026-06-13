玉野海上保安部玉野市宇野 玉野海上保安部によりますと、13日午前10時52分ごろ、香川県直島町の京ノ上臈島（きょうのじょうろうじま）西の海上を航行していたプレジャーボートの乗員から「ミニボートが転覆し、男性2人が救助を求めている」と118番通報がありました。 監視取締艇が現場に向かったところ、2人は知人のミニボートに救助され、正午前に岡山県玉野市の日の出海岸にえい航されました。