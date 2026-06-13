AIの研究者らが集まる国内最大級の学術イベントが群馬県高崎市で行われ、参加者数や発表の数が過去最多となりました。AIの研究者らが集まり、研究発表や意見を交わす国内最大級の学術イベント、人工知能学会全国大会が5日間にわたり行われました。学会設立40周年を迎えた今回の大会には過去最多の5200人ほどが参加し、研究者らの発表がおよそ1400件、行われたということです。また、会場では企業の研究開発などが展示され、実在す